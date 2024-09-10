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Ekonomi

Spot Doğal Gaz Fiyatları Duyuruldu

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 373 lira 28 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, işlem hacmi 8 milyon 92 bin 649 lira oldu. Türkiye'ye dün 109 milyon 986 bin 86 metreküp doğal gaz girişi sağlandı.

10.09.2024 15:49
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Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 373 lira 28 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 8 milyon 92 bin 649 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 8 milyon 629 bin 254 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 373 lira 28 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 661 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 991 lira 94 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 754 lira 62 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 109 milyon 986 bin 86 metreküp doğal gaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 111 milyon 248 bin 111 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

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