Spot Elektrik Fiyatı Belli Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Spot Elektrik Fiyatı Belli Oldu

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yarın için spot elektrik fiyatı en yüksek 3.999,99 TL, en düşük 175 TL olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 999 lira 99 kuruş, en düşük 175 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 32,8 azalarak 1 milyar 183 milyon 772 bin 208 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 20.00'de 3 bin 999 lira 99 kuruş, en düşük 10.00 ve 14.00 saatlerinde 175 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1980 lira 21 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 48 lira 67 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 4 bin 59 lira 2 kuruş, en düşük 925 lira 1 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Spot Elektrik Fiyatı Belli Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Yeni Nesil Suç Örgütleri“ne 4 ilde eş zamanlı baskın 32 gözaltı "Yeni Nesil Suç Örgütleri"ne 4 ilde eş zamanlı baskın! 32 gözaltı
’Yasak aşk’ iddiası birini hastanelik, birini adliyelik yaptı: Meslektaşını vuran avukat tutuklandı 'Yasak aşk' iddiası birini hastanelik, birini adliyelik yaptı: Meslektaşını vuran avukat tutuklandı
Casperlar için hesap vakti: 149 kişinin onlarca yıl hapsi isteniyor Casperlar için hesap vakti: 149 kişinin onlarca yıl hapsi isteniyor
Suikast timindeki FETÖ mensubu Karatepe’nin gösterdiği bölgede arama Suikast timindeki FETÖ mensubu Karatepe'nin gösterdiği bölgede arama
Ev ve araba alacaklar dikkat BDDK’dan kredi kararı: Bankalarda yeni dönem Ev ve araba alacaklar dikkat! BDDK'dan kredi kararı: Bankalarda yeni dönem
Beylikdüzü’nde komşularının haber alamadığı kadın evinde ölü bulundu Beylikdüzü’nde komşularının haber alamadığı kadın evinde ölü bulundu

16:41
Trabzonspor’da transfer uçağı kalkıyor: Hedef Darwin Nunez
Trabzonspor'da transfer uçağı kalkıyor: Hedef Darwin Nunez
15:37
Kayahan’ın “Gönül Köşkü“ satılıyor İstenen rakam dudak uçuklattı
Kayahan'ın "Gönül Köşkü" satılıyor! İstenen rakam dudak uçuklattı
15:05
Cevdet Yılmaz’dan Mısır’ın Mekke Anlaşması’na katılımına yeşil ışık: Neden olmasın
Cevdet Yılmaz'dan Mısır'ın Mekke Anlaşması'na katılımına yeşil ışık: Neden olmasın?
14:51
Denize giren vatandaş savaştan kalma askeri mühimmat buldu
Denize giren vatandaş savaştan kalma askeri mühimmat buldu
14:46
Fenerbahçe Ederson için kararını verdi
Fenerbahçe Ederson için kararını verdi
14:40
Yol ortasındaki kavgaya damga vuran söz: Kocanı aldım elinden, çatla
Yol ortasındaki kavgaya damga vuran söz: Kocanı aldım elinden, çatla
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2026 16:46:32. #7.12#
SON DAKİKA: Spot Elektrik Fiyatı Belli Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.