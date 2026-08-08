Spot Elektrik Fiyatı Belli Oldu

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 999 lira 99 kuruş, en düşük 175 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 32,8 azalarak 1 milyar 183 milyon 772 bin 208 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 20.00'de 3 bin 999 lira 99 kuruş, en düşük 10.00 ve 14.00 saatlerinde 175 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1980 lira 21 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 48 lira 67 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 4 bin 59 lira 2 kuruş, en düşük 925 lira 1 kuruş olarak kayıtlara geçti.