Spot elektrik fiyatı yarın en yüksek 4 bin 275 lirayı görecek - Son Dakika
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Spot elektrik fiyatı yarın en yüksek 4 bin 275 lirayı görecek

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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 275 lira, en düşük 2 bin 99 lira 98 kuruş olarak belirlendi. Piyasada işlem hacmi bugün düne göre yüzde 41,7 artarak 1 milyar 982 milyon 269 bin 450 liraya ulaştı.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 275 lira, en düşük 2 bin 99 lira 98 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 41,7 artarak 1 milyar 982 milyon 269 bin 450 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 19.00'da 4 bin 275 lira, en düşük saat 06.00 ve 07.00'de 2 bin 99 lira 98 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 843 lira 81 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 920 lira 15 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin 795 lira, en düşük 171 lira 1 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Spot elektrik fiyatı yarın en yüksek 4 bin 275 lirayı görecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Spot elektrik fiyatı yarın en yüksek 4 bin 275 lirayı görecek - Son Dakika
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