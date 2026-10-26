Spot elektrik fiyatı yarın en yüksek 4 bin 500, en düşük 2 bin 699 lira 97 kuruş oldu - Son Dakika
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Spot elektrik fiyatı yarın en yüksek 4 bin 500, en düşük 2 bin 699 lira 97 kuruş oldu

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Spot elektrik piyasasında yarın için megavatsaat fiyatı en yüksek 4 bin 500 lira, en düşük 2 bin 699 lira 97 kuruş oldu. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre bugün işlem hacmi düne göre yüzde 4,06 artışla 1 milyar 893 milyon 28 bin 920 liraya ulaştı.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 500 lira, en düşük 2 bin 699 lira 97 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 4,06 artarak 1 milyar 893 milyon 28 bin 920 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 17.00-18.00 saatlerinde 4 bin 500 lira, en düşük saat 04.00'te 2 bin 699 lira 97 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 442 lira 26 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 509 lira 98 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 4 bin 500 lira, en düşük 2 bin 614 lira 37 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA
EkonomiFinansSon Dakika

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SON DAKİKA: Spot elektrik fiyatı yarın en yüksek 4 bin 500, en düşük 2 bin 699 lira 97 kuruş oldu - Son Dakika
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