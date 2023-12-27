Spot Elektrik Fiyatları Açıklandı

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 1288 lira 34 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 5,43 artarak 1 milyar 365 milyon 37 bin 141 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 08.00 ve 09.00'da 2 bin 700 lira, en düşük saat 04.00, 05.00 ve 12.00'de 1288 lira 34 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 123 lira 54 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 151 lira 73 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 1288 lira 33 kuruş olarak kayıtlara geçti.