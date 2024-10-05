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Ekonomi

Spot Elektrik Fiyatları Açıklandı

Yarın için spot elektrik fiyatı en yüksek 3 bin, en düşük 199 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

05.10.2024 15:49
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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 3 bin lira, en düşük 199 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yaklaşık yüzde 23,3 azalarak 1 milyar 32 milyon 918 bin 627 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 17.00-19.00 saatlerinde 3 bin lira, en düşük saat 12.00'de 199 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1979 lira 49 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 1993 lira 12 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin lira, en düşük 1000 lira olarak belirlendi.

Kaynak: AA

Ekonomi, Enerji, Finans, Son Dakika

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