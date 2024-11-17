Spot Elektrik Fiyatları Açıklandı

Ekonomi

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 3 bin lira, en düşük 2 bin lira 145 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yaklaşık yüzde 35,3 artarak 1 milyar 681 milyon 650 bin 915 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 09.00-11.00 ve 13.00-20.00 saatlerinde 3 bin lira, en düşük saat 02.00 ve 03.00'te 2 bin lira 145 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 748 lira 89 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 788 lira 72 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 2 bin 900 lira, en düşük 1732 lira 98 kuruş olarak belirlendi.