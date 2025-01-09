Spot Elektrik Fiyatları Açıklandı

Ekonomi

Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin lira, en düşük 1533 lira 70 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 3,5 azalarak 1 milyar 728 milyon 951 bin 548 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 08.00, 09.00 ve 17.00'de 3 bin lira, en düşük saat 12.00'de 1533 lira 70 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 497 lira 41 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 519 lira 12 kuruş oldu.

Spot piyasada 1 megavatsaat elektrik bugün en yüksek 3 bin lira, en düşük 1799 lira 98 kuruştan işlem gördü.