Spot Elektrik Fiyatları Artış Gösterdi

Ekonomi

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin lira, en düşük 1874 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 29,2 artışla 1 milyar 728 milyon 829 bin 240 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 08.00 ve 17.00-19.00 saatlerinde 3 bin lira, en düşük saat 12.00'de 1874 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 515 lira 24 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 535 lira 35 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 3 bin lira, en düşük 750 liradan işlem gördü.