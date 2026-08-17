Spot Elektrik Fiyatları Artış Gösterdi - Son Dakika
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Spot Elektrik Fiyatları Artış Gösterdi

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Yarın için megavatsaat elektriğin en yüksek fiyatı 4.500 lira, en düşük 1.499 lira 97 kuruş.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 500 lira, en düşük 1499 lira 97 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 2,9 artarak 2 milyar 393 milyon 960 bin 912 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 19.00-21.00 saatlerinde 4 bin 500 lira, en düşük saat 12.00'de 1499 lira 97 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 371 lira 30 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 400 lira 27 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 4 bin 500 lira, en düşük 2 bin 400 lira olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Spot Elektrik Fiyatları Artış Gösterdi - Son Dakika

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