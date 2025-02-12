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Ekonomi

Spot Elektrik Fiyatları Artışta

Spot piyasada megavatsaat elektrik fiyatı yarın en yüksek 2.950 lira, en düşük 1.874 lira.

12.02.2025 15:17
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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 950 lira, en düşük 1874 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 5,7 artarak 1 milyar 898 milyon 546 bin 484 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 18.00'de 2 bin 950 lira, en düşük saat 04.00'te 1874 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 492 lira 81 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 529 lira 63 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 2 bin 949 lira 99 kuruş, en düşük 1874 lira 99 kuruştan işlem gördü.

Kaynak: AA

Ekonomi, Enerji, Finans, Güncel, Son Dakika

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