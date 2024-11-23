Spot Elektrik Fiyatları Belirlendi - Son Dakika
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Ekonomi

Spot Elektrik Fiyatları Belirlendi

Yarın için spot elektrik fiyatı, en yüksek 2896,96 TL en düşük 1000 TL olarak belirlendi.

23.11.2024 15:49
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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 2 bin 896 lira 96 kuruş, en düşük 1000 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yaklaşık yüzde 21,3 azalarak 1 milyar 23 milyon 631 bin 989 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 18.00'de 2 bin 896 lira 96 kuruş, en düşük saat 11.00'de 1000 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1829 lira 25 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 1861 lira 54 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin lira, en düşük 1404 lira 14 kuruş olarak belirlendi.

Kaynak: AA

Ekonomi, Enerji, Finans, Son Dakika

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