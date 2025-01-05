Spot Elektrik Fiyatları Belirlendi

Ekonomi

Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin lira, en düşük 2 bin 71 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 15,6 artarak 1 milyar 764 milyon 303 bin 600 lira oldu.

Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 08.00, 09.00 ve 16.00-18.00 saatlerinde 3 bin lira, en düşük saat 05.00'te 2 bin 71 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 602 lira 67 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 635 lira 99 kuruş oldu.

Spot piyasada 1 megavatsaat elektrik bugün en yüksek 2 bin 989 lira 99 kuruş, en düşük 2 bin 76 lira 99 kuruştan işlem gördü.