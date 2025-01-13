Spot Elektrik Fiyatları Belirlendi

Ekonomi

Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin lira, en düşük 1939 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 4,42 azalışla 1 milyar 755 milyon 223 bin 617 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 17.00'de 3 bin lira, en düşük 04.00'te 1939 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2514 lira 25 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2544 lira 88 kuruş oldu.

Spot piyasada 1 megavatsaat elektrik bugün en yüksek 2 bin 600 lira, en düşük 1497 lira 99 kuruştan işlem gördü.