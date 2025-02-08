Spot Elektrik Fiyatları Belirlendi

Ekonomi

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 2 bin 799 lira 1 kuruş, en düşük 863 lira 63 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 12,6 azalarak, 1 milyar 322 milyon 936 bin 340 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 18.00 ve 19.00'da 2 bin 799 lira 1 kuruş, en düşük saat 12.00'de 863 lira 63 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 194 lira 41 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 209 lira 56 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik, bugün en yüksek 2 bin 799 lira 1 kuruş, en düşük 1874 lira 99 kuruştan işlem gördü.