Spot Elektrik Fiyatları Belirlendi

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 3 bin 250 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yaklaşık yüzde 1,11 azalarak 2 milyar 445 milyon 605 bin 511 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 00.00-11.00 ve 13.00-23.00 saatlerinde 3 bin 400 lira, en düşük saat 12.00'de 3 bin 250 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 393 lira 75 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 392 lira 85 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 3 bin lira 250 kuruş olarak kayıtlara geçti.