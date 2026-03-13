Spot Elektrik Fiyatları Belirlendi

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 300 lira, en düşük 1201 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 0,15 azalarak 1 milyar 591 milyon 742 bin 153 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 20.00'de 3 bin 300 lira, en düşük 12.00'de 1201 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 523 lira 39 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 532 lira 21 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin 299 lira 99 kuruş, en düşük 350 lira olarak kayıtlara geçti.