Spot Elektrik Fiyatları Belirlendi
Yarın için spot elektrik fiyatları en yüksek 4.400 lira, en düşük 1.499,98 lira olarak belirlendi.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 400 lira, en düşük 1499 lira 98 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 4,4 artarak 2 milyar 219 milyon 866 bin 562 lira olarak gerçekleşti.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 20.00'de 4 bin 400 lira, en düşük 12.00'de 1499 lira 98 kuruş olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 184 lira 18 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 209 lira 54 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 4 bin 293 lira 95 kuruş, en düşük 1499 lira 98 kuruş olarak kayıtlara geçti.
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