Spot Elektrik Fiyatları Belirlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Spot Elektrik Fiyatları Belirlendi

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yarın için elektrik fiyatları, en yüksek 4,500 lira, en düşük 2,099.99 lira olarak tespit edildi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 500 lira, en düşük 2 bin 99 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 4 artarak 2 milyar 309 milyon 416 bin 31 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 19.00 ve 20.00'de 4 bin 500 lira, en düşük 12.00'de 2 bin 99 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 433 lira 53 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 477 lira 44 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 4 bin 400 lira, en düşük 1499 lira 98 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Spot Elektrik Fiyatları Belirlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kocaeli’de esrarengiz olay: Denizde 2’si kadın 3 ceset bulundu Kocaeli'de esrarengiz olay: Denizde 2'si kadın 3 ceset bulundu
Melisa Döngel Rize’de coştu Kuymak yerken bakın ne yaptı Melisa Döngel Rize’de coştu! Kuymak yerken bakın ne yaptı
Ali Çamlı’dan Ali Koç kıyaslamasına sansasyonel cevap Ali Çamlı'dan Ali Koç kıyaslamasına sansasyonel cevap
Skandalı İsrailli Bakan Ben-Gvir paylaştı: Tutsakların idam edileceği tesis Skandalı İsrailli Bakan Ben-Gvir paylaştı: Tutsakların idam edileceği tesis
Sidiki Cherif’in sorulan soruya verdiği cevabı duyanlar ’’Ne alaka’’ diyor Sidiki Cherif'in sorulan soruya verdiği cevabı duyanlar ''Ne alaka?'' diyor
Bulgaristan’daki Yavuz Usta için iade çağrısı: Mağdurlar harekete geçilmesini bekliyor Bulgaristan’daki Yavuz Usta için iade çağrısı: Mağdurlar harekete geçilmesini bekliyor

14:51
Galatasaray’da bir ayrılık daha Yeni takımı belli oldu
Galatasaray'da bir ayrılık daha! Yeni takımı belli oldu
14:48
Türkiye’den Netanyahu için kırmızı bülten talebi
Türkiye'den Netanyahu için kırmızı bülten talebi
14:13
Özgür Özel’den Öcalan’ın yolladığı ’özel selama’ yanıt
Özgür Özel'den Öcalan'ın yolladığı 'özel selama' yanıt
14:08
Bu sene kıyamet kopacak Fenerbahçe’den Ferdi Kadıoğlu bombası
Bu sene kıyamet kopacak! Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu bombası
12:15
Erdal Beşikçioğlu, siyasete girdiğine pişman oldu: Özgürlüğüme kavuşunca...
Erdal Beşikçioğlu, siyasete girdiğine pişman oldu: Özgürlüğüme kavuşunca...
11:57
Emekli polis, eşini öldürüp cansız bedeninin başında bekledi
Emekli polis, eşini öldürüp cansız bedeninin başında bekledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2026 15:16:58. #7.13#
SON DAKİKA: Spot Elektrik Fiyatları Belirlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.