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Spot Elektrik Fiyatları Yüksek Seviyede

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin lira, en düşük 650 lira olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 46,7 azalarak 690 milyon 582 bin 160 lira oldu. Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 2 bin lira, en düşük 08.00'de 650 lira olarak tespit edildi. Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı bin 295 lira 83 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı bin 310 lira 29 kuruş oldu. Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 699 lira 17 kuruş, en düşük 913 lira 63 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Spot Elektrik Fiyatları Yüksek Seviyede
16.12.2023 - 15:01,
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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin lira, en düşük 650 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 46,7 azalarak 690 milyon 582 bin 160 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 2 bin lira, en düşük 08.00'de 650 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı bin 295 lira 83 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı bin 310 lira 29 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 699 lira 17 kuruş, en düşük 913 lira 63 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA
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