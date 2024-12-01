Spot Elektrik Fiyatları Yükseldi - Son Dakika
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Ekonomi

Spot Elektrik Fiyatları Yükseldi

Yarın için megavatsaat elektriğin en yüksek fiyatı 3 bin lira, en düşük ise 1799,98 lira oldu.

01.12.2024 15:17
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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 3 bin lira, en düşük 1799 lira 98 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yaklaşık yüzde 36,9 artarak 1 milyar 599 milyon 847 bin 494 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 16.00-18.00 saatlerinde 3 bin lira, en düşük saat 04.00'te 1799 lira 98 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 584 lira 18 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 619 lira 76 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin lira, en düşük 319 lira 31 kuruş olarak belirlendi.

Kaynak: AA

Ekonomi, Enerji, Finans, Son Dakika

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