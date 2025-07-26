Spot Elektrik Fiyatları Yükseldi

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 1724 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yaklaşık yüzde 4,9 azalarak 2 milyar 112 milyon 255 bin 550 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 00.00, 17.00 ve 19.00-23.00 saatlerinde 3 bin 400 lira, en düşük saat 09.00'da 1724 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 121 lira 32 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 124 lira 19 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 2 bin 274 lira 99 kuruş olarak kayıtlara geçti.