Spot Elektrik Fiyatları Yükseldi
Ekonomi

Spot Elektrik Fiyatları Yükseldi

14.09.2025 14:28
Yarın için spot elektrik fiyatları en yüksek 3.399, en düşük 1.443 lira olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 399 lira 1 kuruş, en düşük 1443 lira 59 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 58,2 artarak 2 milyar 20 milyon 952 bin 862 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 19.00'da 3 bin 399 lira 1 kuruş, en düşük 12.00'de 1443 lira 59 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 984 lira 77 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 5 lira 74 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 3 bin 399 lira 34 kuruş, en düşük 35 lira 1 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

