Spot Elektrik Fiyatları Yükseldi
Spot Elektrik Fiyatları Yükseldi

16.05.2026 15:06
Yarın için spot piyasada elektrik fiyatı 2 bin 200 lira ile en yüksek seviyeye ulaştı.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 48,2 artarak 140 milyon 489 bin 800 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 21.00'de 2 bin 200 lira, en düşük 07.00-17.00 saatlerinde 0 (sıfır) lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 250 lira 46 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 344 lira 54 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin 219 lira 99, en düşük 0 (sıfır) lira olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2026 18:56:30.
