Spot Elektrik Fiyatları Yükseldi - Son Dakika
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Spot Elektrik Fiyatları Yükseldi

08.07.2026 14:23
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Yarın için spot piyasada elektrik fiyatları 4.300 lira ile 1.475 lira arasında değişecek.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 300 lira 1 kuruş, en düşük 1475 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 13,2 artarak 2 milyar 53 milyon 842 bin 601 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 21.00'de 4 bin 300 lira 1 kuruş, en düşük saat 12.00'de 1475 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 218 lira 71 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 238 lira 2 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 4 bin 497 lira 79 kuruş, en düşük 998 lira olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Enerji, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Spot Elektrik Fiyatları Yükseldi - Son Dakika

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