Spot Elektrik Fiyatlarında Dalgalanma - Son Dakika
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Ekonomi

Spot Elektrik Fiyatlarında Dalgalanma

Yarın için megavatsaat başına elektrik fiyatı 3.400 lira ile 1.255 lira arasında değişecek.

20.04.2025 14:23
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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 1255 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 52,6 artarak 1 milyar 610 milyon 913 bin 659 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 19.00-22.00 saatlerinde 3 bin 400 lira, en düşük saat 12.00'de 1255 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 663 lira 19 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 640 lira 35 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 58 lira 31 kuruş olarak kayıtlara geçti.

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Kaynak: AA

Ekonomi, Enerji, Finans, Son Dakika

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