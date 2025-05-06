Spot Elektrik Piyasasında Fiyat Dalgalanması - Son Dakika
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Ekonomi

Spot Elektrik Piyasasında Fiyat Dalgalanması

Spot piyasada elektrik fiyatları 3.399,78 TL'ye kadar yükseldi, işlem hacmi yüzde 13,48 azaldı.

06.05.2025 14:37
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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 3 bin 399 lira 78 kuruş, en düşük 170 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 13,48 azalarak 1 milyar 226 milyon 102 bin 600 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 20.00 ve 21.00'de 3 bin 399 lira 78 kuruş, en düşük saat 12.00'de 170 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 115 lira 42 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 93 lira 13 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 3 bin 399 lira 79 kuruş, en düşük 501 lira 2 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Enerji, Finans, Güncel, Son Dakika

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