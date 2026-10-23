Spot elektrikte işlem hacmi yüzde 7,5 arttı, yarın fiyat 1850-4500 lira oldu - Son Dakika
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Spot elektrikte işlem hacmi yüzde 7,5 arttı, yarın fiyat 1850-4500 lira oldu

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Enerji Piyasaları İşletme AŞ'nin verilerine göre, spot elektrik piyasasında yarın bir megavatsaat elektriğin fiyatı en yüksek 4 bin 500, en düşük 1850 lira olarak belirlendi. Bugün işlem hacmi düne göre yüzde 7,5 artışla 1 milyar 920 milyon 995 bin 933 liraya ulaştı.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 500 lira, en düşük 1850 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 7,5 artarak 1 milyar 920 milyon 995 bin 933 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 17.00-20.00 saatlerinde 4 bin 500 lira, en düşük saat 12.00'de 1850 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 666 lira 44 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 706 lira 74 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 4 bin 500 lira, en düşük 250 lira olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA
EkonomiEnerjiFinansSon Dakika

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SON DAKİKA: Spot elektrikte işlem hacmi yüzde 7,5 arttı, yarın fiyat 1850-4500 lira oldu - Son Dakika
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