Spot elektrikte ortalama megavatsaat fiyatı 3 bin 27 lira 74 kuruş oldu

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 495 lira 70 kuruş, en düşük 1499 lira 93 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 2,96 azalarak 2 milyar 288 milyon 338 bin 806 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 19.00'da 4 bin 495 lira 70 kuruş, en düşük saat 12.00'de 1499 lira 93 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 27 lira 74 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 80 lira 33 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 4 bin 500 lira, en düşük 1999 lira 99 kuruş olarak kayıtlara geçti.