Spot elektrikte yarın için megavatsaat fiyatı 4 bin 321 lira 33 kuruşla zirve yaptı - Son Dakika
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Spot elektrikte yarın için megavatsaat fiyatı 4 bin 321 lira 33 kuruşla zirve yaptı

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Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında yarın için megavatsaat fiyatı en yüksek 4 bin 321 lira 33 kuruş, en düşük 240 lira olarak belirlendi. Bugünkü işlem hacmi düne kıyasla yüzde 80,8 artışla 1 milyar 574 milyon 562 bin 547 liraya ulaştı.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 321 lira 33 kuruş, en düşük 240 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 80,8 artarak 1 milyar 574 milyon 562 bin 547 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 19.00'da 4 bin 321 lira 33 kuruş, en düşük saat 03.00'te 240 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 125 lira 21 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 264 lira 67 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin 200 lira 1 kuruş, en düşük 170 lira 1 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA
EkonomiEnerjiFinansSon Dakika

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SON DAKİKA: Spot elektrikte yarın için megavatsaat fiyatı 4 bin 321 lira 33 kuruşla zirve yaptı - Son Dakika
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