Spot elektrikte yarın için megavatsaat fiyatı 4 bin 321 lira 33 kuruşla zirve yaptı

Spot elektrikte yarın için megavatsaat fiyatı 4 bin 321 lira 33 kuruşla zirve yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında yarın için megavatsaat fiyatı en yüksek 4 bin 321 lira 33 kuruş, en düşük 240 lira olarak belirlendi. Bugünkü işlem hacmi düne kıyasla yüzde 80,8 artışla 1 milyar 574 milyon 562 bin 547 liraya ulaştı.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 321 lira 33 kuruş, en düşük 240 lira olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 80,8 artarak 1 milyar 574 milyon 562 bin 547 lira olarak gerçekleşti.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 19.00'da 4 bin 321 lira 33 kuruş, en düşük saat 03.00'te 240 lira olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 125 lira 21 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 264 lira 67 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin 200 lira 1 kuruş, en düşük 170 lira 1 kuruş olarak kayıtlara geçti.
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