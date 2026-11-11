Spot elektrikte yarın megavatsaat fiyatı en yüksek 4 bin 200, en düşük 956 lira oldu - Son Dakika
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Spot elektrikte yarın megavatsaat fiyatı en yüksek 4 bin 200, en düşük 956 lira oldu

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Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre spot elektrik piyasasında yarın için megavatsaat fiyatı en yüksek 4 bin 200, en düşük 956 lira oldu. Piyasadaki işlem hacmi ise bugün düne göre yüzde 11,61 azalarak 1 milyar 650 milyon 978 bin 772 liraya geriledi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 200 lira, en düşük 956 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 11,61 azalarak 1 milyar 650 milyon 978 bin 772 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 18.00'de 4 bin 200 lira, en düşük saat 12.00'de 956 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 831 lira 5 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 884 lira 71 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 4 bin 500 lira, en düşük 550 lira olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA
EkonomiEnerjiFinansSon Dakika

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SON DAKİKA: Spot elektrikte yarın megavatsaat fiyatı en yüksek 4 bin 200, en düşük 956 lira oldu - Son Dakika
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