Spot elektrikte yarın megavatsaat fiyatı en yüksek 4 bin 200, en düşük 956 lira oldu

Spot elektrikte yarın megavatsaat fiyatı en yüksek 4 bin 200, en düşük 956 lira olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre spot elektrik piyasasında yarın için megavatsaat fiyatı en yüksek 4 bin 200, en düşük 956 lira oldu. Piyasadaki işlem hacmi ise bugün düne göre yüzde 11,61 azalarak 1 milyar 650 milyon 978 bin 772 liraya geriledi.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 200 lira, en düşük 956 lira olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 11,61 azalarak 1 milyar 650 milyon 978 bin 772 lira olarak gerçekleşti.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 18.00'de 4 bin 200 lira, en düşük saat 12.00'de 956 lira olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 831 lira 5 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 884 lira 71 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 4 bin 500 lira, en düşük 550 lira olarak kayıtlara geçti.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?