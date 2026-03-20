Spot Piyasa Elektrik Fiyatları Belirlendi - Son Dakika
Spot Piyasa Elektrik Fiyatları Belirlendi

20.03.2026 14:39
Yarının elektrik fiyatı en yüksek 1891,99 TL, en düşük 164,91 TL olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 1891 lira 99 kuruş, en düşük 164 lira 91 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 236,37 artarak 171 milyon 959 bin 302 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 20.00'de 1891 lira 99 kuruş, en düşük 12.00 ve 14.00'te 164 lira 91 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 380 lira 12 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 393 lira 69 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 300 lira 1 kuruş, en düşük 0 (sıfır) olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Spot Piyasa Elektrik Fiyatları Belirlendi - Son Dakika

Yalova’da husumet büyüyor: Aynı ailenin 8 yaşındaki çocuğu da yaralandı Yalova'da husumet büyüyor: Aynı ailenin 8 yaşındaki çocuğu da yaralandı
6 puanlık maçta kazanan Kayserispor 6 puanlık maçta kazanan Kayserispor
Orhan Gencebay taburcu edildi Orhan Gencebay taburcu edildi
Fidan’dan Arakçi’ye: Bari biz Riyad’dayken füze göndermeyin Fidan'dan Arakçi'ye: Bari biz Riyad'dayken füze göndermeyin
Osimhen’in sakatlığı sonrası Hasan Şaş’tan çarpıcı Süper Lig iddiası Osimhen'in sakatlığı sonrası Hasan Şaş'tan çarpıcı Süper Lig iddiası
Premier Lig’de deplasman bilet fiyatları iki sezon daha sabit Premier Lig'de deplasman bilet fiyatları iki sezon daha sabit

15:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İsrail’in bayrama gölge düşüren hamlesine sert tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in bayrama gölge düşüren hamlesine sert tepki
14:32
Trump’tan yersiz şaka: Beyaz Saray adeta buz kesti
Trump'tan yersiz şaka: Beyaz Saray adeta buz kesti
14:10
Milli Takım’ın Romanya maçı kadrosu belli oldu
Milli Takım'ın Romanya maçı kadrosu belli oldu
13:54
Genç futbolcu cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu gözaltında
Genç futbolcu cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu gözaltında
12:35
Savaş hazırlığı gibi hamle Veliahtıyla birlikte tankın başına geçti
Savaş hazırlığı gibi hamle! Veliahtıyla birlikte tankın başına geçti
12:18
İsrail’i sarsan asker ihaneti Demir Kubbe nasıl delindiği ortaya çıktı
İsrail'i sarsan asker ihaneti! Demir Kubbe nasıl delindiği ortaya çıktı
SON DAKİKA: Spot Piyasa Elektrik Fiyatları Belirlendi - Son Dakika
Advertisement
