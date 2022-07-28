Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 904 lira 46 kuruş, en düşük 1945 lira 44 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 13,8 azalarak 1 milyar 396 milyon 230 bin 73 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 16.00'da 2 bin 904 lira 46 kuruş, en düşük saat 07.00'de 1945 lira 44 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 617 lira 40 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 596 lira 38 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 3 bin 750 lira, en düşük 2 bin 199 lira 99 kuruş olarak kayıtlara geçti.