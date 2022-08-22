Spot piyasada elektrik fiyatları - Son Dakika
Üye Girişi

Spot piyasada elektrik fiyatları

22.08.2022 14:13
Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin lira, en düşük 2 bin 495 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin lira, en düşük 2 bin 495 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 3,9 artarak 1 milyar 792 milyon 805 bin 164 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 09.00-11.00 ve 13.00-21.00 saatlerinde 4 bin lira, en düşük saat 06.00'da 2 bin 495 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 454 lira 13 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 3 bin 499 lira 72 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 4 bin lira, en düşük 2 bin 432 lira 70 kuruş olarak kayıtlara geçti.

YORUMLAR
500
Arap turistlerin Türk lirasını yerlere saçıp üzerinde dans ettiği görüntülere tepki yağdı Arap turistlerin Türk lirasını yerlere saçıp üzerinde dans ettiği görüntülere tepki yağdı Aylık ücreti 950 TL! İBB toplamda 2800 öğrenci kontenjanlı yurt başvurularını başlattı Aylık ücreti 950 TL! İBB toplamda 2800 öğrenci kontenjanlı yurt başvurularını başlattı Emniyet Genel Müdürlüğü'nden atama kararları: Ogün Vural ile Bülent Gürcan'a yeni görev Emniyet Genel Müdürlüğü'nden atama kararları: Ogün Vural ile Bülent Gürcan'a yeni görev
Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Spot piyasada elektrik fiyatları - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:59 Arap turistlerin Türk lirasını yerlere saçıp üzerinde dans ettiği görüntülere tepki yağdı
13:52 Aylık ücreti 950 TL! İBB toplamda 2800 öğrenci kontenjanlı yurt başvurularını başlattı
13:41 Emniyet Genel Müdürlüğü'nden atama kararları: Ogün Vural ile Bülent Gürcan'a yeni görev
13:17 CHP'li Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "üzüm" tepkisi: Açıkladığı fiyat üzüm üreticisine ve Manisa'ya hakarettir
13:17 Özcan Deniz'in 22 yaş küçük sevgilisine yaptırdığı "masal" temalı doğum günü pastası alay konusu oldu! "Kızı yaşında olduğu için konsept tam uymuş"
12:51 Fenerbahçe, Maxi Gomez'i kadrosuna katmakta kararlı! Sarı lacivertliler, bonservis teklifini yükseltecek
12:42 Simitçi çocuğun köpeğe simit verdiği anlar duygulandırdı
12:38 Dev zincir market, 100 ürünün fiyatını fiyatını sabitleyecek
12:35 Mardin'de 20 kişinin hayatını kaybettiği korkunç kazaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
12:19 Muğla'da "hatalı sollama" can aldı! Eski belediye başkanlarının da aralarında bulunduğu 5 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2022 14:13:28. #1.11#
SON DAKİKA: Spot piyasada elektrik fiyatları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement