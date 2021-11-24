Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 4 bin 649 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyon 881 bin 672 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 5 milyon 123 bin 420 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 4 bin 649 lira oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 1 milyon 53 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 4 bin 788 lira 47 kuruş, satış fiyatı 4 bin 509 lira 53 kuruş olarak belirlendi.???????

Türkiye'ye dün 196 milyon 866 bin 909 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 197 milyon 739 bin 782 metreküp olarak kayıtlara geçti.