Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 4 bin 649 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 1 milyon 841 bin 226 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 2 milyon 952 bin 337 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 4 bin 649 lira oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 399 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 4 bin 788 lira 47 kuruş, satış fiyatı 4 bin 509 lira 53 kuruş olarak belirlendi.???????

Türkiye'ye dün 228 milyon 855 bin 537 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 229 milyon 577 bin 537 metreküp olarak kayıtlara geçti.