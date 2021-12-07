Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 6 bin 753 lira 88 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyon 36 bin 453 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 3 milyon 128 bin 569 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 6 bin 753 lira 88 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 596 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı için alış fiyatı 6 bin 956 lira 50 kuruş, satış fiyatı 6 bin 551 lira 26 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 186 milyon 975 bin 642 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 187 milyon 96 bin 435 metreküp olarak kayıtlara geçti.