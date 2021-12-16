Üye Girişi
Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Son Dakika

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

16.12.2021 14:16
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 6 bin 871 lira 61 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 6 bin 871 lira 61 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 14 milyon 356 bin 188 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 7 milyon 171 bin 102 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 6 bin 871 lira 61 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 2 milyon 94 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı için alış fiyatı 7 bin 77 lira 76 kuruş, satış fiyatı 6 bin 665 lira 46 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 232 milyon 367 bin 610 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 231 milyon 231 bin 774 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ, Doğalgaz, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
14:10 İngiliz taraftarlar Mesut Özil'i geri istiyorlar
14:10 Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolardan ilk tepki: İşte dolar/TL'nin yeni oranı
14:07 Magandaların üzerine idrarını yaptığı müzisyen konuştu: Cinsel organı dışarıdaydı ve oldukça rahat davranıyordu
14:05 Sezer Öztürk'e, 5 ayrı suçtan 32 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı
14:00 Son dakika: Merkez Bankası'ndan indirim! Faizi yüzde 14'e çekti
13:56 Yargıtay'dan ihbar tazminatı kararı! Milyonlarca SSK emeklisini ilgilendiriyor
13:54 İYİ Parti Lideri Meral Akşener: Seçimin gargaraya getirilmesine müsaade etmeyeceğim
13:44 İstanbullulara müjde! Ulaşıma zam yok
13:41 Kardeşlerinin cenazesi için gasilhaneye girdiler ve hayatlarının şokunu yaşadılar!
13:35 Beşiktaş, Portekiz'in en iyi hocasını getiriyor! Sergen Yalçın'ı unutturacağa benzer
Habertürk TV Ekonomi Müdürü Ebru Baki'den sevindiren asgari ücret tahmini: 5 bin TL'nin üzerinde bekliyorum Habertürk TV Ekonomi Müdürü Ebru Baki'den sevindiren asgari ücret tahmini: 5 bin TL'nin üzerinde bekliyorum         
14:19
İngiliz taraftarlar Mesut Özil'i geri istiyorlar İngiliz taraftarlar Mesut Özil'i geri istiyorlar         
14:11
Magandaların üzerine idrarını yaptığı müzisyen konuştu: Cinsel organı dışarıdaydı ve oldukça rahat davranıyordu Magandaların üzerine idrarını yaptığı müzisyen konuştu: Cinsel organı dışarıdaydı ve oldukça rahat davranıyordu         
14:08
Son Dakika: Merkez Bankası'nın faiz indirimi sonrası dolar ve altından yeni rekor Son Dakika: Merkez Bankası'nın faiz indirimi sonrası dolar ve altından yeni rekor         
14:05
Yargıtay'dan ihbar tazminatı kararı! Milyonlarca SSK emeklisini ilgilendiriyor Yargıtay'dan ihbar tazminatı kararı! Milyonlarca SSK emeklisini ilgilendiriyor         
13:57
Magandaların üzerine idrarını yaptığı mağdur müzisyen ilk kez konuştu: Cinsel organı dışarıdaydı ve oldukça rahat davranıyordu Magandaların üzerine idrarını yaptığı mağdur müzisyen ilk kez konuştu: Cinsel organı dışarıdaydı ve oldukça rahat davranıyordu         
12:38
Zincir marketler ile fırınlara fiyat denetimi yapıldı! Zincir marketler ile fırınlara fiyat denetimi yapıldı!         
12:34
Otomobilini satmaya götürdü, öğrendiği gerçekle başından aşağı kaynar sular döküldü Otomobilini satmaya götürdü, öğrendiği gerçekle başından aşağı kaynar sular döküldü         
10:19
2022 asgari ücreti için gözler Külliye'de! Her şeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapılacak görüşme belirleyecek 2022 asgari ücreti için gözler Külliye'de! Her şeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapılacak görüşme belirleyecek         
08:29
Yeşilçam'ın küçük hanımefendisinin oğluydu! Evinin kapısında ölü bulundu Yeşilçam'ın küçük hanımefendisinin oğluydu! Evinin kapısında ölü bulundu         
12:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2021 14:22:43. #1.13#
SON DAKİKA: Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement