Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 88 lira 97 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 3 milyon 843 bin 618 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 6 milyon 275 bin 282 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 88 lira 97 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 381 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 391 lira 64 kuruş, satış fiyatı 9 bin 786 lira 30 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 239 milyon 919 bin 787 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 248 milyon 589 bin 901 metreküp olarak kayıtlara geçti.