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Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Son Dakika

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

02.02.2022 14:13
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 5 lira 54 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 5 lira 54 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 305 milyon 548 bin 776 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 5 milyon 528 bin 772 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 5 lira 54 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 27 milyon 765 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 11 bin 335 lira 71 kuruş, satış fiyatı 10 bin 675 lira 37 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 261 milyon 225 bin 531 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 256 milyon 739 bin 102 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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Enerji Piyasaları İşletme AŞ, Doğalgaz, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Son Dakika Ekonomi


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