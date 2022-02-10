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Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Son Dakika

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

10.02.2022 14:30
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 148 lira 29 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 148 lira 29 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 292 milyon 547 bin 403 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 191 milyon 366 bin 179 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 148 lira 29 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 28 milyon 828 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 452 lira 74 kuruş, satış fiyatı 9 bin 843 lira 84 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 237 milyon 814 bin 391 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 239 milyon 433 bin 169 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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Enerji Piyasaları İşletme AŞ, Doğalgaz, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Son Dakika Ekonomi


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