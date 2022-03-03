Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Son Dakika

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 530 lira 83 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 34 milyon 582 bin 936 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 33 milyon 842 bin 558 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 530 lira 83 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 3 milyon 629 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 9 bin 816 lira 75 kuruş, satış fiyatı 9 bin 244 lira 91 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 216 milyon 73 bin 497 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 223 milyon 401 bin 844 metreküp olarak kayıtlara geçti.???????