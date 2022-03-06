Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Son Dakika

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 594 lira 10 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 104 milyon 822 bin 765 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 105 milyon 523 bin 988 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 594 lira 10 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 10 milyon 926 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 9 bin 881 lira 92 kuruş, satış fiyatı 9 bin 306 lira 28 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 234 milyon 843 bin 434 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 208 milyon 118 bin 556 metreküp olarak kayıtlara geçti.