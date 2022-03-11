Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Son Dakika
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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

11.03.2022 14:18
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 682 lira 18 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 682 lira 18 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 64 milyon 565 bin 956 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 86 milyon 794 bin 234 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 682 lira 18 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 6 milyon 669 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 9 bin 972 lira 65 kuruş, satış fiyatı 9 bin 391 lira 71 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 245 milyon 144 bin 714 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 244 milyon 839 bin 310 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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Enerji Piyasaları İşletme AŞ, Doğalgaz, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Son Dakika


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