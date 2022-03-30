Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Son Dakika

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 749 lira 13 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 321 milyon 740 bin 772 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 94 milyon 280 bin 774 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 749 lira 13 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 33 milyon 2 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 41 lira 60 kuruş, satış fiyatı 9 bin 456 lira 66 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 200 milyon 220 bin 617 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 187 milyon 47 bin 364 metreküp olarak kayıtlara geçti.