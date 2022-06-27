Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Son Dakika
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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

27.06.2022 14:09
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 680 lira 98 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 680 lira 98 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 81 milyon 957 bin 450 lira oldu. Bu rakam, bir önceki gün 8 milyon 461 bin 66 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 680 lira 98 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 6 milyon 463 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 61 lira 41 kuruş, satış fiyatı 12 bin 300 lira 55 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 106 milyon 676 bin 286 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 97 milyon 702 bin 508 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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Kaynak: AA

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Son Dakika

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