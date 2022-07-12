Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Son Dakika
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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

12.07.2022 14:07
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 629 lira 42 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 629 lira 42 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 15 milyon 218 bin 448 lira oldu. Bu rakam, bir önceki gün 38 milyon 209 bin 617 lira 50 kuruş olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 629 lira 42 kuruş oldu. Gaz ticaret miktarı 1 milyon 205 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 8 lira 30 kuruş, satış fiyatı 12 bin 250 lira 54 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 67 milyon 517 bin 830 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 73 milyon 716 bin 973 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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Kaynak: AA

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Son Dakika

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