Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 26 bin 99 lira 75 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 141 milyon 408 bin 425 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 419 milyon 871 bin 325 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 26 bin 99 lira 75 kuruş oldu. Gaz ticaret miktarı 5 milyon 418 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 26 bin 882 lira 74 kuruş, satış fiyatı 25 bin 316 lira 76 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 103 milyon 605 bin 400 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 98 milyon 638 bin 268 metreküp olarak kayıtlara geçti.