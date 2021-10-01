Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 718 lira, en düşük 458 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 18,68 azalarak 10 milyon 217 bin 708 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 18.00 ve 19.00'da 718 lira, en düşük saat 04.00'te 458 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 583 lira 69 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 584 lira 14 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 666 lira 65 kuruş, en düşük 436 lira 49 liradan işlem gördü.