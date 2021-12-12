Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 1217 lira, en düşük 743 lira 3 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi düne göre yüzde 39,5 artışla 593 milyon 121 bin 141 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 17.00 ve 18.00'de 1217 lira, en düşük saat 03.00'te 743 lira 3 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1049 lira 28 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 1062 lira 75 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 1204 lira 21 kuruş, en düşük 400 lira 1 kuruştan işlem gördü.